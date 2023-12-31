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Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ikramiye ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır?

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi, 31 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen yılbaşı özel çekilişinin heyecanını yaşıyor. Bu yılın özel çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon lira olarak belirlendi, bu rakam büyük bir ilgiyle karşılanarak birçok kişinin umutlarını artırdı. Peki, 2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 20:59 Güncelleme 31 Aralık 2023, 20:59
Milli Piyango 2024 son 1-2-3 rakama göre ikramiye ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı çekilişi 1-2-3 bilen ne kadar kazanır?

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi, 31 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen yılbaşı özel çekilişinin heyecanını yaşıyor. Bu yılın özel çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon lira olarak belirlendi, bu rakam büyük bir ilgiyle karşılanarak birçok kişinin umutlarını artırdı.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi, heyecanla beklenen bir etkinlik olarak 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da start alacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan çekiliş, gece 00.00'a kadar devam edecek ve bu süreç içinde büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek. Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, çekilişin kazananları netlik kazanacak.

SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974

SON 2 RAKAMINA GÖRE 800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

02 12 46 48 57 61 72

SON 1 RAKAMINA GÖRE 400 TL AMORTİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

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