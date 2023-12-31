İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez geleneği olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir anı yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık'ta saat 18:30'da noter huzurunda başlayacak olan çekilişin sonuçları, takvim.com.tr üzerinden anında takip edilebilecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi...
MİLLİ PİYANGO 5.000 TL ve 3.000 TL ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.t
Milli Piyango 5.000 TL ve 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI İLE YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak.