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İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri?

İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti kazanan numaralar listesi: Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Milli Piyango'nun her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Bu yılın çekilişi, tam 400 Milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyle büyük bir coşku yaratıyor ve bir şanslı katılımcının hayatını değiştirecek bir fırsat sunuyor. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca insanın ilgisini çekiyor ve birçok kişinin hayallerini süslüyor. 400 Milyon TL gibi büyük bir ikramiye, kazanan kişi için hayat boyu unutulmaz bir deneyim ve değişim fırsatı anlamına geliyor. Bu büyük ödül, kazanan için sadece maddi bir kazanç değil, aynı zamanda hayatını değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Peki 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri?

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:41 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:41
İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez geleneği olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir anı yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık'ta saat 18:30'da noter huzurunda başlayacak olan çekilişin sonuçları, takvim.com.tr üzerinden anında takip edilebilecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO 5.000 TL ve 3.000 TL ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.t

Milli Piyango 5.000 TL ve 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI İLE YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.

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