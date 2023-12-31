İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez geleneği olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir anı yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık'ta saat 18:30'da noter huzurunda başlayacak olan çekilişin sonuçları, takvim.com.tr üzerinden anında takip edilebilecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi...