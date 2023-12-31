İşte 2024 Milli Piyango kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 1.200, 800 ve 400 TL kazanan numaralar hangileri?

Yeni yılın kapıda olduğu bu günlerde, Milli Piyango'nun heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bu özel çekilişte, tam 400 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye, bir şanslı katılımcının hayatını kökten değiştirecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet, 1.200, 800 ve 400 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi..