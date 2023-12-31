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İşte 2024 Milli Piyango kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 1.200, 800 ve 400 TL kazanan numaralar hangileri?

İşte 2024 Milli Piyango kazanan numaralar listesi: Yeni yılın heyecanı her geçen gün artarken, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor! 2024 yılında yapılacak olan bu büyük çekiliş, tam 400 Milyon TL değerindeki devasa büyük ikramiyeyle bir şanslı kişinin hayatını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Bu özel çekiliş, her yıl olduğu gibi yine milyonlarca insanın dikkatini çekiyor ve birçok kişi bu büyük ödülü kazanma umuduyla biletlerini alıyor. 400 Milyon TL gibi hayal edilemeyecek bir meblağ, kazanan kişi için hayat boyu unutulmayacak bir anı ve değişim fırsatı anlamına geliyor. Peki 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 1.200, 800 ve 400 TL kazanan numaralar hangileri?

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:38 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:38
İşte 2024 Milli Piyango kazanan numaralar listesi: 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 1.200, 800 ve 400 TL kazanan numaralar hangileri?

Yeni yılın kapıda olduğu bu günlerde, Milli Piyango'nun heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bu özel çekilişte, tam 400 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye, bir şanslı katılımcının hayatını kökten değiştirecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet, 1.200, 800 ve 400 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi..

MİLLİ PİYANGO 1.200, 800, 400 TL ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

İkramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI İLE YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.

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