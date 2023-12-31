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2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi

Milli Piyango yılbaşı 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, Milli Piyango son 4 ve 5 rakamını bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 4, 5 rakam kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 13:57 Güncelleme 31 Aralık 2023, 13:06
2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi

31 Aralık gecesi düzenlenecek Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi büyük bir heyecana sahne olacak. Türkiye genelinde birçok kişinin katılım gösterdiği çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO SON 4 VE 5 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

Milli Piyango son 4 ve 5 rakamına göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

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