31 Aralık gecesi düzenlenecek Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi büyük bir heyecana sahne olacak. Türkiye genelinde birçok kişinin katılım gösterdiği çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO SON 4 VE 5 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek. Milli Piyango son 4 ve 5 rakamına göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.