2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte ikramiye kazanan o numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yayınlanıyor. 31 Aralık 2023 yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin kime isabet edeceği merak edilirken son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar da sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri?
MİLLİ PİYANGO SON 2,3 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL