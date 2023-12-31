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2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte ikramiye kazanan o numaralar...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2,3 rakamına göre kazanan numaralar araştırılıyor. Bu yıl büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor? İşte ikramiye kazanan o numaralar ve diğer detaylar.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 31 Aralık 2023, 18:47
2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte ikramiye kazanan o numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yayınlanıyor. 31 Aralık 2023 yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin kime isabet edeceği merak edilirken son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar da sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO SON 2,3 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsin.

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

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