2024 yılbaşı 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi! Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri?

31 Aralık gecesi düzenlenecek Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi büyük bir heyecana sahne olacak. Türkiye genelinde birçok kişinin katılım gösterdiği çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? 400 TL ve 500 TL kazanan numaralar listesi...
MİLLİ PİYANGO SON 4 VE 5 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
**Son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324 1349 1542
1672 1720 1755 1923 2167 2189 2201 2377 2392 2454
2523 2686 3041 3312 3448 3603 3843 4062 4116 4922
5952 5966 6132 6135 6855 6970 7305 7366 7410 7433
7677 7718 8064 8181 8251 8346 8517 8551 8617 8760
8775 8807 8896 8955 9064 9403 9731 9761 9833 9981
Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 17700 18342 20728 21226 21409 23128 23469 23615 29359 33600 35275 37261 38225 38615 40845 43107 44450 47201 48323 51169 51789 52538 54651 55189 57991 58075 58371 62286 63253 66446 67474 69652 69717 70317 70452 72253 74479 81558 82707 83758 85508 85531 86334 88315 88738 90831 93354 96455 98329 98772
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.