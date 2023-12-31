2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 750.000 TL kazanan bilet numaraları sıralı tam liste

Türkiye'nin geleneksel yılbaşı ritüellerinden biri olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Ödüller arasında öne çıkan 750.000 TL'lik dev ödülün kazanan numaralarını öğrenmek için milyonlarca kişi nefeslerini tuttu.