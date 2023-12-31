2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 750.000 TL kazanan bilet numaraları sıralı tam liste

Türkiye'nin geleneksel yılbaşı ritüellerinden biri olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Ödüller arasında öne çıkan 750.000 TL'lik dev ödülün kazanan numaralarını öğrenmek için milyonlarca kişi nefeslerini tuttu.
MİLLİ PİYANGO 750.000 TL'LİK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango son 750.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL