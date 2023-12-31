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2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 750.000 TL kazanan bilet numaraları sıralı tam liste

Yılbaşı gecesi, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi bir araya getiren 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlanacak. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 15:39 Güncelleme 31 Aralık 2023, 15:39
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 750.000 TL kazanan bilet numaraları sıralı tam liste

Türkiye'nin geleneksel yılbaşı ritüellerinden biri olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Ödüller arasında öne çıkan 750.000 TL'lik dev ödülün kazanan numaralarını öğrenmek için milyonlarca kişi nefeslerini tuttu.

MİLLİ PİYANGO 750.000 TL'LİK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

Milli Piyango son 750.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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