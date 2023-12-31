1 Ocak 2024 Pazartesi kuyumcular açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde kuyumcular, döviz büroları açık olur mu?

1 OCAK 2024 KUYUMCULAR AÇIK MI?

Cumartesi günleri genellikle kuyumcular açık olup, pazar günleri kapalıdır. Resmi tatillerde açık olup olmaları da yerel düzenlemelere bağlıdır. Örneğin, dini bayramlar gibi özel günlerde kuyumcular genellikle kapalı olabilir.