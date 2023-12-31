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1 Ocak 2024 Pazartesi kuyumcular açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde kuyumcular, döviz büroları açık olur mu?

Yılın ilk gününe saatler kala, kuyumcuların açık olup olmadığı konusu merak konusu haline geldi. Değerli metallerin ve taşların işlenerek takılara dönüştürüldüğü kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterenler ve takı almayı planlayanlar, 1 Ocak Pazartesi günü kuyumcuların kapılarını açıp açmayacağını düşünüyor. Peki, 1 Ocak 2024 kuyumcular açık mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 16:26 Güncelleme 31 Aralık 2023, 16:26
1 Ocak 2024 Pazartesi kuyumcular açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde kuyumcular, döviz büroları açık olur mu?

İstanbul'da bulunan kuyumcular, genellikle hafta içi normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Peki, 1 Ocak resmi tatil günü kuyumcular açık mı? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 KUYUMCULAR AÇIK MI?

Cumartesi günleri genellikle kuyumcular açık olup, pazar günleri kapalıdır. Resmi tatillerde açık olup olmaları da yerel düzenlemelere bağlıdır. Örneğin, dini bayramlar gibi özel günlerde kuyumcular genellikle kapalı olabilir.

Ancak, resmi tatillerde, örneğin 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi günlerde açık olabilirler.

Her durumda, müşterilerin kuyumcuların çalışma saatleri ve tatil durumu konusunda önceden bilgi alarak ziyaret etmeleri tavsiye edilir.

RESMİ TATİLLERDE DÖVİZ ALINIR MI?

Resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan günlerde gösterge kur belirlenmez.

1 OCAK 2024 DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

1 Ocak 2024 günü döviz bürolarının kapalı olması bekleniyor.

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