1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI? Yarın Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?

Yarın berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler kaça kadar açık? soruları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1 Ocak'ta kapalı ve açık olacak yerler listesi.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI? 1 Ocak'ta berberlerin açık olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Gitmek isteyeceğiniz berber ya da kuaförü arayarak bilgi alabilirsiniz.