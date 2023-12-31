1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI? Yarın Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?

Yarın berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler kaça kadar açık? soruları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1 Ocak'ta kapalı ve açık olacak yerler listesi.
Yarın berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler kaça kadar açık? soruları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1 Ocak'ta kapalı ve açık olacak yerler listesi.
1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?
1 Ocak'ta berberlerin açık olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Gitmek isteyeceğiniz berber ya da kuaförü arayarak bilgi alabilirsiniz.
1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç), bankalar, okullar kapalı olacak.