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1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI? Yarın Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?

1 Ocak resmi tatil dolayısıyla Pazartesi günü okullar, kamu kuruluşları ve bankalar açık olmayacak. Berbere gitmek isteyenler de internet arama motorlarında 'Yarın berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 18:58 Güncelleme 31 Aralık 2023, 18:59
1 OCAK 2024 BERBERLER AÇIK MI? Yarın Pazartesi berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kaça kadar açık?

Yarın berberler açık mı? 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler kaça kadar açık? soruları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1 Ocak'ta kapalı ve açık olacak yerler listesi.

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI?

1 Ocak'ta berberlerin açık olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Gitmek isteyeceğiniz berber ya da kuaförü arayarak bilgi alabilirsiniz.

1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç), bankalar, okullar kapalı olacak.

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