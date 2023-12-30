Yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? 2024 Milli Piyango bilet satışı saat kaçta sona erecek? En son satın alma tarihi...

Yılbaşı Çekilişi, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl, büyük ikramiye garantisiyle öne çıkan çekiliş, birçok kişinin hayallerini süsleyen dev bir ödül sunuyor.
Yılbaşı Çekilişi, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl, büyük ikramiye garantisiyle öne çıkan çekiliş, birçok kişinin hayallerini süsleyen dev bir ödül sunuyor.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Biletler 31 Aralık günü öğlen saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.
Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL