YARIN MARKETLER AÇIK MI? Yılbaşı çalışma saatleri: 31 Aralık A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar açılış ve kapanış saati!

Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar ve diğer zincir marketlerin yılbaşında açılış ve kapanış saatleri önemli. Marketlerden gıda alışverişi yapmak isteyen milyonlarca kişi 31 Aralık ve 1 Ocak günü hangi marketin saat kaçta açılıp kapanacağını sorguluyor. Bayram günlerinde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik oluyor. Hal böyle olunca yılbaşı günü de zincir marketlerin açılacağı ve kapanacağı saatler merak konusu oldu. Peki yarın marketler açık mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıp kapanacak?