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YARIN MARKETLER AÇIK MI? Yılbaşı çalışma saatleri: 31 Aralık A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar açılış ve kapanış saati!

Yılbaşında marketle kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak konusu oldu. Bu yıl 31 Aralık Pazar gününe, 1 Ocak ise Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşında A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar ve diğer marketlerden alışveriş yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda 'Yarın marketler açık mı? 31 Aralık yılbaşı A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaça kadar açık?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 31 Aralık - 1 Ocak zincir marketlerin çalışma saati...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 13:20 Güncelleme 30 Aralık 2023, 13:30
YARIN MARKETLER AÇIK MI? Yılbaşı çalışma saatleri: 31 Aralık A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar açılış ve kapanış saati!

Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar ve diğer zincir marketlerin yılbaşında açılış ve kapanış saatleri önemli. Marketlerden gıda alışverişi yapmak isteyen milyonlarca kişi 31 Aralık ve 1 Ocak günü hangi marketin saat kaçta açılıp kapanacağını sorguluyor. Bayram günlerinde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik oluyor. Hal böyle olunca yılbaşı günü de zincir marketlerin açılacağı ve kapanacağı saatler merak konusu oldu. Peki yarın marketler açık mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıp kapanacak?

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

31 Aralık 2023 Pazar günü yani yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, Tarım Kredi açık olacak. Tüm zincir marketler yılbaşında kendi çalışma saatinde hizmet verecek.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM MARKET

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

ŞOK MARKET

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

CARREFOURSA

CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00'ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar. Ayrıca AVM içerisinde yer alan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, File ve diğer zincir marketler açık olacak. BİM marketleri 1 Ocak'ta açılışı saat 11:00'da yapacak. Kapanışı ise 21:00'da olacak. Diğer marketlerin 1 Ocak çalışma saatleri ise henüz açıklanmadı. Marketlerin yılbaşı çalışma saatleri netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

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