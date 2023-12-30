Oppenheimer olsa zorlanırdı! Banyo resmindeki mantık hatasını 10 saniyede bulmak için en az 130 IQ gerekiyor

Bu zeka bulmacasında, görsel dikkatinizi ve ayrıntıları fark etme yeteneğinizi ölçen bir banyo sahnesi bulunuyor. Resme dikkatlice bakıldığında, bir mantık hatasının varlığı açığa çıkıyor. Siz de bu hatayı fark edebilir misiniz?

Yüksek IQ'lu Kişilerin 11 Saniyede Bulduğu Hata Eğer bu resimdeki mantık hatasını 11 saniye içinde bulabildiyseniz, bu sizin yüksek bir zeka seviyesine ve olağanüstü bir dikkat yeteneğine sahip olduğunuzu gösteriyor. Mantık bilmecelerini çözmek, zihinsel becerilerinizi keskinleştirmenin bir yolu olabilir.