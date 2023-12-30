Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 2024 MPİ kazanan numaralar listesi

Türkiye genelinde yılbaşı gecesi düzenlenecek olan Milli Piyango'nun özel çekilişi, büyük bir heyecana sahne olacak. Milyonlarca kişinin umutlarını bir araya getirdiği çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak talihli, Türkiye'nin en şanslı kişilerinden biri olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler...