2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, küçük ikramiyeden başlayarak amorti ve büyük ikramiye numarasının çekilişiyle sürüyor ve büyük bir heyecanla sonuçlanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye, satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş devam edecek. İşte detaylar...