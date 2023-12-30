2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, küçük ikramiyeden başlayarak amorti ve büyük ikramiye numarasının çekilişiyle sürüyor ve büyük bir heyecanla sonuçlanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye, satılan bir bilete isabet edene kadar çekiliş devam edecek. İşte detaylar...
2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Çekiliş 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek. Küçük ikramiyelerle başlayacak Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi en son yapılacak.