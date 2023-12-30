İstanbul Valiliği açıkladı! Yılbaşında bazı yollar trafiğe kapatılacak | İşte o yol ve sokaklar...

Kadıköy Caferağa Mahallesi;

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi

Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi

Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü

İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Kadıköy Caddebostan Mahallesi;

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar

General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.