İstanbul Valiliği açıkladı! Yılbaşında bazı yollar trafiğe kapatılacak | İşte o yol ve sokaklar...

İstanbul Valiliği, megakentte yılbaşı tedbirleri çerçevesinde geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;
Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)
İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.
Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.
Alternatif yollar
Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.
Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.
Alternatif yollar
Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.
Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)
Osmanağa Mahallesi;
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi