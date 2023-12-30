Bulaşık makineleri, hijyen ve pratiklik açısından oldukça avantajlı olsalar da, bazı temel hataların yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıklıyor.

DİKKAT: AHŞAP MOBİLYA VE BUHARIN ETKİSİ

Ancak, buharın çıkışıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer bulaşık makinesinin çevresinde çok sayıda ahşap mobilya bulunuyorsa, dışarı çıkan buharın bu mobilyaların şişmesine neden olabileceği belirtiliyor.