Bulaşık makineleri, hijyen ve pratiklik açısından oldukça avantajlı olsalar da, bazı temel hataların yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıklıyor.
Bulaşık makineleri, hijyen ve pratiklik açısından oldukça avantajlı olsalar da, bazı temel hataların yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıklıyor.
DİKKAT: AHŞAP MOBİLYA VE BUHARIN ETKİSİ
Ancak, buharın çıkışıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer bulaşık makinesinin çevresinde çok sayıda ahşap mobilya bulunuyorsa, dışarı çıkan buharın bu mobilyaların şişmesine neden olabileceği belirtiliyor.
30 DAKİKA BOYUNCA KAPALI TUTUN
Ahşap mutfak dolapları da aynı risk altında olabilir.
Bu durumda, programın tamamlanmasının ardından makinenin yaklaşık 30 dakika kapalı tutulması, olası hasarı önlemek için öneriliyor.
BULAŞIKLAR ÜZERİNDE ETKİSİ YOK
Beyaz eşya uzmanları, bulaşık makinesinin kapısının açık veya kapalı kalmasının bulaşıklar üzerinde veya makine üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını belirtiyorlar.
Kullanıcılar istedikleri şekilde kapıyı bırakabilirler.