Depremde eşini ve 2 evladını kaybetmişti: Kızının enkaz altında kaydettiği sesli mesajlar ortaya çıktı! Gözyaşlarına hakim olamadı





HASTANEDE YATTIM

İşte Gövce, 11 ay sonra o telefonda yeni kayıtlara ulaştı. Gövce o anları şöyle anlattı: Evde sürekli deprem tatbikatı yapıyorduk. Eşim Sena, böyle bir durumda telefonu Eylül'e vereceğini bile beyan etmişti, kızım kullanmayı biliyordu nitekim telefon Eylül'ün kucağında çıktı. Ve o telefonla bir ses kaydı almak istedim. Baktım ki 13 tane ses kaydı var hepsi 6 Şubat. Öğleden sonra 14.00'a kadar kızım her saat başı ses kaydı yapmış. Kızımın en ufak bir ağlaması, çığlığı yok isyanı yok. Tam tersi sürekli kendini tanıtmış bana seslenmiş, hayatı, yaşamayı çok sevdiğini söylemiş. Annesinin, kardeşinin cansız bedenine dokunmasına rağmen öyle bir ortamda aklını yitirmeden çok sakin bir şekilde olanı biteni anlatmış. Bu kayıtları dinledikten sonra 2 gün hastanede yattım. Acımı anlatacak söz yok..."