Çeyrek bilete ne kadar, kaç TL çıkıyor? MPİ ikramiye tutarları listesi! 2024 Milli Piyango çeyrek bilet alana ne kadar büyük ikramiye çıkar?

Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi için rekor büyük bir ikramiye tutarı olan 400 milyon TL büyük bir ilgi çekiyor. Bu yüksek ikramiye tutarı, birçok kişiyi çeyrek bilet almaya yönlendirmiş durumda. Peki, yılbaşı çeyrek bilete ne kadar, kaç TL çıkacak? İşte detaylar...

ÇEYREK BİLET NE KADAR VERİYOR? Bu yıl 100 TL'den satışa çıkan 2024 yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet alanlar isabet eden ikramiyenin çeyreğini yani 4'te 1'ini alabilecekler. Örnek olarak biletine 500 bin TL ikramiye çıkan bir kişi çeyrek bilet sahibi olması nedeniyle 500 bin TL'nin çeyreği olan 125 bin TL'yi alabilecek. Ancak büyük ikramiyede ayrı bir detay var.