2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com

2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri? sorusu, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ile birlikte sıkça araştırılır oldu. Bu yıl çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'ye satılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar biletlerini aldı bekliyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

2024 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.