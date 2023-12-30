2024 yılbaşı Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişinde 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar da ortaya çıkacak. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişinde 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar da ortaya çıkacak. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO 30.000 TL 20.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
2024 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
BİLET FİYATLARI
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE SONUÇLARI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;