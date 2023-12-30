2024 yılbaşı Milli Piyango 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar hangileri? Bilet sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com

2024 yılbaşı Milli Piyango 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, tüm ikramiye sonuçlarına Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek. İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO 15.000 TL 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango son 5.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
2024 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.