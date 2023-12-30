2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste sorgulama sayfası için tıklayınız

Milli Piyango Hangi İkramiyeleri Veriyor? Milli Piyango çekilişlerinde kazanılan ikramiyeler, biletin numaralarına göre değişiklik gösterir. Büyük ikramiye kazanmak için altı numaranın tamamının doğru olarak tutması gerekmektedir. Ancak bu yanıltıcı olabilir, çünkü başka ikramiyeler de bulunmaktadır. Son 5 rakama göre ikramiye: Son 5 rakamı doğru tahmin edenler farklı tutarlarda ikramiye kazanır.

Son 4 rakama göre ikramiye: Bu ikramiye, son 4 rakamı doğru tahmin edenlere verilir.

Son 3 rakama göre ikramiye: Son 3 rakamı doğru tahmin edenler, yine farklı miktarlarda ikramiye kazanır.

Son 2 rakama göre ikramiye: Bu ikramiye, son 2 rakamı doğru tahmin edenlere verilir.

Son 1 rakama göre ikramiye (Amorti): Son 1 rakamı doğru tahmin edenler, biletlerinin tutarı kadar ikramiye kazanır. Teselli ikramiyesi ise büyük ikramiyeyi sadece 1 rakamla kaçıran biletlere verilir. Bu, büyük ikramiyenin numarasının sadece 1 rakamla farklılık gösterdiği durumlarda geçerlidir.

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları Açıklandı 2024 yılının en büyük heyecanlarından biri olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı biletleri, büyük ödül umuduyla satışa sunuldu. Bu yıl, Milli Piyango bilet fiyatları farklı kategorilerde belirlendi. Çeyrek biletler 100 TL, yarım biletler 200 TL ve tam biletler ise 400 TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Yılbaşı Çekilişine Büyük İlgi Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük bir heyecan ve merakla takip ediliyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte, vatandaşlar şanslarını denemek için çeşitli bilet türlerinden satın alıyorlar. Milli Piyango'nun sunduğu bu fırsat, pek çok kişinin hayallerini süslüyor.

Bilet Fiyatları ve Çeşitleri Milli Piyango, 2024 Yılbaşı Çekilişi için farklı bütçelere uygun çeşitli bilet seçenekleri sunuyor. Her bir bilet türünün fiyatlandırması ise şöyle: Çeyrek Bilet: 100 TL

100 TL Yarım Bilet: 200 TL

200 TL Tam Bilet: 400 TL Bu fiyatlar, yılbaşı çekilişine katılmak isteyen herkes için çeşitli seçenekler sunuyor. Böylece, daha düşük bütçeyle de olsa çekilişe katılma şansı elde edilebiliyor.

Milli Piyango sonuçlarını nereden öğrenebilirim? Sonuçları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nin sunduğu online sorgulama hizmeti, bilet sahiplerine büyük bir kolaylık ve hız kazandırmaktadır. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını saniyeler içinde öğrenmek isteyenler için bu hizmet, çekiliş heyecanını daha da artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Bilet sahipleri, bu hizmet sayesinde, çekiliş sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulayabiliyor ve kazandıkları ikramiyeleri kolayca öğrenebiliyorlar. Bu yenilikçi hizmet, Milli Piyango çekilişlerinin heyecanını ve erişilebilirliğini artırarak, daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor.