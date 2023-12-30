PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 1.000.000 TL ve 4.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez geleneği olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir anı yaşatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık'ta saat 18:30'da noter huzurunda başlayacak olan çekilişin sonuçları, takvim.com.tr üzerinden anında takip edilebilecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 4.000.000 TL ve 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 16:34 Güncelleme 30 Aralık 2023, 16:34
2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 1.000.000 TL ve 4.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi

Yeni yılın coşkusunu bir adım öteye taşıyan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yılki çekilişte tam 400 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye, bir şanslı katılımcının hayatını değiştirecek.

MİLLİ PİYANGO 1.000.000 ve 4.000.000 TL ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

Milli Piyango 1.000.000 ve 4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

Milli Piyango Sorgulama Ekranı İle Yılbaşı Çekiliş Sonucu Nasıl Öğrenilir?

2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak.

Milli Piyango Amorti Nasıl Bakılır?

Milli Piyango çekilişinde biletin son rakamları amorti rakamıdır. Çekilişin sonunda 2 tane amorti rakamı çekilir. Eğer bu rakamlardan biri sizin biletinizin son rakamıysa biletinize amorti çıkmış olur. Canlı yayını kaçırdıysanız ve amorti rakamlarını bilmiyorsanız Milli Piyango sorgulama ekranında bilet numarası kısmına biletinizdeki rakamları yazarak "sorgula" butonuna tıklayabilirsiniz.

Milli Piyango 2024 Büyük İkramiye Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL! 2024 yılbaşı çekilişinde toplar, tamamı dağıtım garantili 400 milyon TL için dönecek… Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Teselli İkramiyesi Ne Kadar 2024?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan’dan bedavaya yancı olmayız çıkışı
Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası provokasyon peşinde koşanlara soruşturma! Azad Yılmaz gözaltına alındı
Gaziantep, Başkan Şahin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir!
SON DAKİKA