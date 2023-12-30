31 Aralık - 1 Ocak’ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İZBAN, EGO...

1 OCAK PAZARTESİ NERELER KAPALI?
BANKALAR
ECZANELER
OKUL-ÜNİVERSİTE
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NOTER
ECZANELER
HASTANELER (acil servis dışında)
AİLE HEKİMLİKLERİ
MUHTARLIKLAR
BELEDİYE
KAYMAKAMLIK
1 OCAK'TA O YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:
Eminönü-Sultanahmet / Sultanahmet-Eminönü tramvay hattı
Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönün
Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi
Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun
Tersane Caddesi
Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı