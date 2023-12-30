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31 Aralık - 1 Ocak'ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İZBAN, EGO...

Yeni yıl olan 1 Ocak 2024, Pazartesi gününe denk geliyor ve birçok kamu kurumu, okul, üniversite, borsa, banka, eczane gibi işletmelerin kapalı olacağı bir resmi tatil günü olarak öne çıkıyor. Bu durum, birçok kişinin gününü değerlendirmek veya seyahat etmek istemesine neden oluyor. Ancak, bu özel günde toplu taşıma araçlarının işleyişine dair merak edilen sorular da gündeme geliyor. Peki, 1 Ocak'ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 10:19 Güncelleme 30 Aralık 2023, 10:20
31 Aralık - 1 Ocak’ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İZBAN, EGO...

Yılın ilk günü olan 1 Ocak, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen vatandaşların keyifli bir tatil geçirmek için planlarını yaptığı bir gün. Ancak, resmi tatillerde genellikle uygulanan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, bu özel günde de geçerli olacak mı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 1 OCAK'TA ULAŞIM BEDAVA MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

31 Aralık'ta ulaşım ücretli olacak.

1 OCAK PAZARTESİ NERELER KAPALI?

BANKALAR

ECZANELER

OKUL-ÜNİVERSİTE

BORSA

NOTER

ECZANELER

HASTANELER (acil servis dışında)

AİLE HEKİMLİKLERİ

MUHTARLIKLAR

BELEDİYE

KAYMAKAMLIK

1 OCAK'TA O YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

Eminönü-Sultanahmet / Sultanahmet-Eminönü tramvay hattı

Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönün

Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun

Tersane Caddesi

Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı

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