31 Aralık - 1 Ocak’ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İZBAN, EGO...

Yılın ilk günü olan 1 Ocak, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen vatandaşların keyifli bir tatil geçirmek için planlarını yaptığı bir gün. Ancak, resmi tatillerde genellikle uygulanan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, bu özel günde de geçerli olacak mı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...