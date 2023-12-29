Yarım bilet ne kadar ikramiye alır 2024? Yarım bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango yarım bilete kaç para çıkıyor?

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve diğer ödül miktarlarını merakla bekliyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle zengin olma hayali kuranlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ancak, en çok sorgulanan soru "yarım bilete büyük ikramiye ne kadar çıkıyor?" oldu. İşte merak edilenler...