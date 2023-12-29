B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor

B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli düzenlemeler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu düzenlemelerin, ehliyet sahiplerini doğrudan etkileyecek şekilde şekilleneceği ve trafiğe dair önemli değişiklikleri beraberinde getireceği belirtiliyor. Yakın bir süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme, sürücülere yeni sorumluluklar ve imkanlar getirecek.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu uygulamanın yaş sınırlaması olmadığını belirtirken e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden faydalanamayacağını açıkladı.

ŞU ANDA SADECE 50 CC'YE KADAR İZİN VAR

Halihazırda B sınıfı ehliyet sahipleri yalnızca 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmekte. Bu yeni düzenleme, 125 cc'ye kadar kullanım hakkını da içerecek şekilde genişletilecek.