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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir yenilik getiriliyor. Düzenleme kapsamında B sınıfı ehliyet sahiplerini bekleyen önemli değişiklikler arasında kritik değişiklikler yer alıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek. Bu yeni adım milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 13:41 Güncelleme 29 Aralık 2023, 13:41
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor

B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli düzenlemeler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu düzenlemelerin, ehliyet sahiplerini doğrudan etkileyecek şekilde şekilleneceği ve trafiğe dair önemli değişiklikleri beraberinde getireceği belirtiliyor. Yakın bir süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme, sürücülere yeni sorumluluklar ve imkanlar getirecek.

E-TİCARET SÜRÜCÜLERİ BU DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAYACAK

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu uygulamanın yaş sınırlaması olmadığını belirtirken e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden faydalanamayacağını açıkladı.

ŞU ANDA SADECE 50 CC'YE KADAR İZİN VAR

Halihazırda B sınıfı ehliyet sahipleri yalnızca 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmekte. Bu yeni düzenleme, 125 cc'ye kadar kullanım hakkını da içerecek şekilde genişletilecek.

Uygulamada yaş sınırı bulunmamakla birlikte, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaş sınırını ayrıca değerlendiriyor. Ancak, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor.

Şu anda 125 cc'ye kadar motosiklet kullanımı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ancak, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilme konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

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