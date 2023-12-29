Amorti ne demek, nasıl belirlenir? 💸🎄 2024 MİLLİ PİYANGO yılbaşı çekilişi amorti ikramiyesi ne kadar çıkar, hangi rakamlara kaç TL kazandırır?

Yılbaşı çekilişine kısa süre kala birçok kişi tarafından merak edilen konulardan biri de "amorti" ikramiyesi oldu. İşte, Milli Piyango'da amorti hakkında araştırılan soruların yanıtları...

AMORTİ NEDİR? Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.