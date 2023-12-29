2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte ikramiye kazanan o numaralar...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsin.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.