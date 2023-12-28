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Sakarya'dan sonra bir sis kazası daha! Kahramanmaraş’ta 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 14:09 Güncelleme 28 Aralık 2023, 14:09
Sakarya’dan sonra bir sis kazası daha! Kahramanmaraş’ta 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana geldi.

Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada yolun diğer şeridinde 8 araç birbirine girdi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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