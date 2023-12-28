QUA Granite yeni yılı başarılarıyla kutluyor!

Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 798.724 metrekare açık alan ve 170.292 metrekare kapalı alan üzerine kurulu tesisleriyle, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubuyla liderliği hedefleyen QUA Granite ihracatlarıyla dünya genelinde fark yaratıp, yurt içi bayi ağını güçlendirerek her köşede farklı hikâyeler yazmaya devam ediyor.

Adımlarını hızlandırarak, her geçen gün daha büyük hedeflere ulaşma çabasını sürdüren QUA Granite, doğallık ve dayanıklılığın mükemmel uyumunu 81 ilde yaşatmasının yanı sıra, çevre dostu üretim anlayışıyla bu yıl da sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

QUA 2023 yılında sadece trendleri takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda 500'ün üzerinde geniş ürün yelpazesiyle doğanın ihtişamını evlere taşıyan tasarımlarıyla sektöre yön verdi. Doğaya verdiği sözü tutmasının yanı sıra, 400'den fazla yerli ve yabancı müşterisiyle kaliteli ve güvenilir üretici olma sözünü tutan QUA 1500 çalışanıyla, daha güzel bir yarının hayalini kurmak adına kocaman bir ekiple yeni hedeflerine ilerliyor.

Yatırımlar ve Kapasite Artışı:

Teknik granit ve sırlı granit (granit karo) üretmek üzere faaliyetlerini sürdüren QUA Granite Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisine sahip olmasının yanı sıra açılan yeni açılan üretim hattıyla birlikte yıllık kapasitesini halihazırda 41 milyon m²'ye çıkartarak 2023 yılında Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi haline geldi.

İhracat ve Yurt İçi Güçlenme:

Doğanın eşsiz kombinasyonunu barındıran ürünlerini, 94'ten fazla ülkeye ihracat yaparak dünya genelinde de etkisini artıran QUA, yurt içi bayi ağını da güçlendirerek 81 ile köklerini saldı.

Sanatla Buluşan Sürdürülebilirlik:

QUA Granite doğadan aldığı ilhamı sanata dönüştürerek Contemporary İstanbul'un ana partneri oldu ve geri dönüşüm için ayrılan taşlar, sanatçı Ömer Pekin'in yaratıcı ellerinde yeniden şekillenerek hayat buldu. QUA Pavilion tasarımcısı Ömer Pekin'in taş anıtlardan ilham alarak oluşturduğu eseri, estetik bir yaklaşım sunmanın yanı sıra, QUA'nın yolculuğundaki sürdürülebilirliğe de katkı sağlayan bir süreç yaşattı.

Geleceğe Güvenle Bakış:

"Proses Atık Sularının %100 Kullanılması" projesi ile 2023 yılında Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde finalde yer alan Qua Granite fabrika içerisinde kurduğu arıtma tesisleri ile üretimde kullanılan suyun tamamını arıtarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firma oldu ve Fortune, Capital ve ISO 500'ün 2023 yılı listelerinde yer alarak Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında aldı.

QUA Granite Satış ve Pazarlama Direktörü Yasin Erdoğan,

" Yeni yılda, geçeceğimiz yeni yolların hayaliyle doluyuz…"

"Yeni yılda tüm illerdeki müşterilerimiz, mağazalarımıza ulaşacak. Doğanın güzelliklerini halkımızın evlerine, iş yerlerine ve hayatına taşıyan ürünlerimizle, mekânlara estetik ve şıklık katıyoruz. QUA Granite kalitesini daha geniş kitlelere ulaştırma misyonumuz doğrultusunda şu anda Türkiye'de 7 bölgeye yayılan 60'ın üzerinde yetkili satıcıyla hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapmaktan gurur duyuyoruz. Bayilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile geleceğe el ele ve emin adımlarla yürürken, yeni yılda geçeceğimiz yeni yolların hayali ve heyecanıyla doluyuz…"

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