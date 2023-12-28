İçme suyu alırken mutlaka dikkat edin! Kolon kanserine sebep olan korkunç hata

Son yıllarda kolon kanseri vakalarındaki artış, bilim dünyasını bu hastalığın nedenlerini araştırmaya yönlendirdi. Yapılan son çalışmalarda, içme suyundaki belirli bir maddenin, kolon kanseri riskini artırabileceği belirlendi.
Son yıllarda kolon kanseri vakalarındaki artış, bilim dünyasını bu hastalığın nedenlerini araştırmaya yönlendirdi. Yapılan son çalışmalarda, içme suyundaki belirli bir maddenin, kolon kanseri riskini artırabileceği belirlendi.
Bağırsak kanseri tedavisindeki büyük gelişmelere rağmen, uzmanlar su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Yeni Zelandalı bir ekibin yaptığı analize göre, ülkelerindeki bağırsak kanseri vakalarının yüzde 3,26'sının su kaynaklarındaki nitrat artışıyla ilişkili olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, her yıl 100 bağırsak kanseri vakasının, içme suyundaki fazla nitrat seviyeleri nedeniyle ortaya çıkabileceğini hesapladı.
Bu durumun başlıca sebepleri arasında tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve hayvancılık faaliyetleri yer alıyor. Bu maddeler, yer altı su kaynaklarını kirleterek suyun içinde nitrat birikimine yol açabiliyor.
Uzmanlar azotlu gübrelerin toprak ve suda nitrat birikmesine neden olduğunu belirterek, vücutta artan nitrat düzeylerinin antioksidanlarla dengelenemediği durumlarda kanserojen N-nitrozo bileşiklerine dönüşebileceğini ifade etti.
Ayrıca, işlenmiş et ürünlerinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkilendirilmiş olduğu da vurgulanıyor.
Türkiye'de içme suyu nitrat düzeyleri belirli aralıklarla kontrol ediliyor olsa da,, kimyasal gübrelemenin arttığı günümüzde su kaynaklarının daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor. Bu durum, içme suyundaki nitrat düzeylerinin kontrol altında tutularak kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Bu nedenle içme suyu alırken nitrat oranının düşük olmasına mutlaka dikkat etmeniz önerilir.