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Az önce deprem nerede oldu son dakika! 26 Aralık bugün şu an deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplumun deprem bilincini artırmak ve olası bir deprem durumunda hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir. Bu bilgilendirmeler, deprem anında alınması gereken önlemlerden başlayarak, deprem sonrasında güvenli bir şekilde hareket etme yöntemlerine kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Temel amaç, vatandaşları deprem riskine karşı bilinçlendirmek ve olası bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik sağlamaktır. Bu önlemler, deprem anıyla sınırlı kalmayıp, deprem sonrasında atılması gereken adımları da içermektedir. Kandilli ve AFAD, vatandaşlara deprem sırasında güvenli sığınak bulma, acil durum çantalarının hazırlanması ve deprem sonrası temel ilk yardım teknikleri hakkında bilgi sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:02 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:02
Az önce deprem nerede oldu son dakika! 26 Aralık bugün şu an deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler

Son zamanlarda yaşanan depremlerle ilgili son dakika bilgileri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi yetkili kurumlar tarafından sağlanmakta ve vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. 26 Aralık'ta gerçekleşen deprem gibi olaylar, bu bilgiler sayesinde hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna duyuruluyor. Deprem tehlikesini daha iyi anlamamız ve bu doğal afetlere karşı hazırlıklı olmamız açısından bu bilgiler büyük önem taşıyor. Vatandaşlara sunulan bu bilgiler, deprem anında ve sonrasında yapılması gereken önlemleri detaylıca açıklıyor. Bu sayede insanlar, deprem sırasında nasıl davranmaları ve deprem sonrası atacakları adımlar konusunda bilinçleniyorlar. Bu bilgiler, deprem gibi doğal afetler karşısında toplumun bilinç düzeyini artırıyor ve potansiyel zararları azaltmaya yardımcı oluyor.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

2023.12.26 09:58:01 36.5873 28.3515 21.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.26 09:42:31 38.1320 42.5873 5.0 -.- 3.0 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 09:36:55 38.4148 40.2032 6.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENLI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.26 09:02:49 42.0463 36.9333 4.4 -.- 3.2 3.3 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.12.26 08:55:13 39.1425 27.6842 7.2 -.- 1.3 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.12.26 08:50:08 38.8625 26.8573 8.3 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.26 08:38:59 38.3382 44.5120 8.4 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.12.26 08:37:23 39.6763 27.8688 4.3 -.- 2.1 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.12.26 08:15:26 38.1928 37.5502 8.1 -.- 2.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 07:01:21 38.7267 37.3762 5.0 -.- 1.3 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.26 06:30:18 36.2965 36.2430 6.8 -.- 3.1 3.0 AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.12.26 05:40:52 38.2670 38.7148 3.8 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.26 05:09:42 37.2845 30.5470 5.5 -.- 1.7 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.12.26 04:43:01 38.0218 36.7758 5.1 -.- 3.4 3.2 KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 04:23:08 38.4218 39.1122 14.9 -.- 1.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.26 04:16:38 38.2795 38.1997 5.4 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.26 03:59:44 37.9160 36.4073 17.8 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 03:38:14 38.0602 42.5562 5.0 -.- 2.3 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 03:24:17 37.5122 37.2152 7.6 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 03:09:47 38.1918 42.6432 7.1 -.- 1.7 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 03:04:11 38.6498 42.9823 8.0 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2023.12.26 02:47:36 38.1552 42.5800 5.0 -.- 1.9 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.26 02:44:55 35.5168 33.9108 5.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel
2023.12.26 02:22:00 37.3858 37.0673 7.0 -.- 1.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 01:46:03 37.6415 35.6132 5.3 -.- 2.1 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.12.26 01:40:19 38.6323 42.9433 4.7 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2023.12.26 01:31:29 36.9655 32.0678 5.0 -.- 2.9 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2023.12.26 01:22:12 38.1210 37.1902 4.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 01:15:33 37.9147 36.7297 12.2 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 00:55:09 37.8817 36.5140 5.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 00:38:14 38.0710 36.5910 5.3 -.- 1.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.26 00:25:55 36.5905 36.4695 10.1 -.- 1.9 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.25 23:55:26 38.3400 38.1418 11.5 -.- 1.4 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.25 23:52:22 37.4945 37.1400 4.9 -.- 1.3 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.25 23:50:09 37.0873 28.3860 8.3 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.12.25 23:25:28 39.3102 42.0982 26.1 -.- 1.9 -.- DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2023.12.25 23:14:09 40.4095 28.8968 11.8 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.25 22:45:23 38.3750 39.2243 14.2 -.- 1.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.25 22:11:37 40.7238 27.5493 14.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.25 22:03:11 36.9443 35.7020 2.8 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.12.25 21:30:09 37.7655 28.8950 4.5 -.- 1.4 -.- KELLECI-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2023.12.25 21:27:25 36.0865 36.1720 12.9 -.- 1.8 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.12.25 20:48:19 39.4430 29.0835 5.4 -.- 1.8 -.- ORENCIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.12.25 20:14:53 38.0088 36.3930 5.4 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.25 19:25:17 38.2680 38.9848 21.1 -.- 1.4 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:

- Şu an yeni deprem nerede oldu?

- Az önce deprem nerede oldu?

- İstanbul'da deprem oldu mu?

- Deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

- Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.

Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.

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