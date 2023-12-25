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Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne demek, ne kadar olacak?

Türkiye genelinde yılbaşı gelenekleri arasında önemli bir yer edinen Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Vatandaşlar, yeni yıla büyük bir heyecanla girmenin yanı sıra, büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla Milli Piyango'nun tamamı dağıtım garantisi hakkında detayları araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 19:37 Güncelleme 25 Aralık 2023, 19:37
Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne demek, ne kadar olacak?

Türkiye'nin yılbaşı geleneklerinden biri olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca kişiyi büyük bir heyecan içinde bekletiyor. Ancak bu kez, 400 milyon TL'lik devasa büyük ikramiye ve tamamının dağıtılacağı garantisiyle birlikte, çekilişe katılanlar arasında merak büyüyor. Peki, Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ NE DEMEK?

Büyük İkramiye, satılan biletler arasında isabet ettiği durumda bilet payına bakılmaksızın eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sürecinde, büyük ikramiye bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

Bu uygulama, büyük ikramiyenin kazanan bilet ya da biletler arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacını taşır. Dolayısıyla, çekilişin sona ermesi için büyük ikramiyenin tamamının bir bilet üzerinde isabet etmesi gerekecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.

TOPLAMDA NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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