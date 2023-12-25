Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne demek, ne kadar olacak?

Türkiye'nin yılbaşı geleneklerinden biri olan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da milyonlarca kişiyi büyük bir heyecan içinde bekletiyor. Ancak bu kez, 400 milyon TL'lik devasa büyük ikramiye ve tamamının dağıtılacağı garantisiyle birlikte, çekilişe katılanlar arasında merak büyüyor. Peki, Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ NE DEMEK? Büyük İkramiye, satılan biletler arasında isabet ettiği durumda bilet payına bakılmaksızın eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sürecinde, büyük ikramiye bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.