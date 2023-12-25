25 Aralık bugün şu an deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD, deprem konusunda toplumu bilinçlendirmek ve olası bir deprem durumunda hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Bu bilgilendirmeler, deprem anında alınması gereken önlemlerden başlayıp, deprem sonrasında güvenli bir şekilde hareket etme yöntemlerine kadar geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Amacı, vatandaşları deprem tehlikesine karşı bilinçlendirmek ve olası bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik sağlamaktır. Bu önlemler, deprem sırasında yapılması gerekenlerle sınırlı kalmayıp, deprem sonrasında atılması gereken adımları da içeriyor. Kandilli ve AFAD, vatandaşlara deprem sırasında güvenli sığınak bulma, acil durum çantalarının hazırlanması ve deprem sonrası uygulanacak temel ilk yardım teknikleri hakkında bilgi sağlıyor. Peki 25 Aralık bugün şu an deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu son dakika!