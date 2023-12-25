İbni-Sina’nın yüz geren, DNA onaran tohumu! 1 tatlı kaşığı bile doğal botoks yapan gençlik otu...

2. Doğal Kolajen Kaynağı: Kenevir tohumu, doğal bir kolajen kaynağı olarak kabul edilir. Bu özelliği sayesinde cildin hasar görmüş yapısını hızla onarıyor. Aynı zamanda sinirlerin yıpranmasını engelleyerek kan dolaşımını artırıyor.

3. Kan Dolaşımını Artırarak Hücre Gençliği: Kan dolaşımının dengeli olması, hücrelerin genç kalma oranını artırır. Kenevir tohumu, bu dengeyi sağlayarak cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkı sağlar. Güneşte kurutulan kenevir tohumu, normal bitki çayı gibi demlenerek tüketilebilir.

4. E Vitamini Deposu: Kenevir tohumu, tam bir E vitamini kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde saçların kökten dökülmesini engeller ve saçların daha gür ve sağlıklı çıkmasını destekler. Aynı zamanda saçların yıpranmasını önler.

5. Pratik Kenevir Tohumu Sütü Tarifi: En etkili tüketim yöntemlerinden biri, bir su bardağı sütün içine 5 tane kenevir tohumu atarak karışımı kaynatmaktır. Bu besleyici içeceği günde bir bardak tüketerek cilt ve saç sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.