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İbni-Sina'nın yüz geren, DNA onaran tohumu! 1 tatlı kaşığı bile doğal botoks yapan gençlik otu...

Ortaçağ İslam dünyasının ünlü hekimi İbni Sina, tıp alanındaki derin bilgisiyle tanınırken, yeni keşfedilen eserleriyle estetik ve güzellikle ilgili sırları da gün yüzüne çıkıyor. İbni Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı şifa kitaplarında, vücudu sadece sağlıklı tutmanın ötesinde, güzellik ve gençlik formüllerini de içeren reçeteler sunduğu ortaya çıktı.İşte o mucizevi tohum!

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 20:03 Güncelleme 25 Aralık 2023, 20:03
İbni-Sina’nın yüz geren, DNA onaran tohumu! 1 tatlı kaşığı bile doğal botoks yapan gençlik otu...

İbni Sina, tıp alanındaki derin bilgisiyle tanınırken, yeni keşfedilen eserleriyle estetik ve güzellikle ilgili sırları da gün yüzüne çıkıyor. İbni Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı şifa kitaplarında, vücudu sadece sağlıklı tutmanın ötesinde, güzellik ve gençlik formüllerini de içeren reçeteler sunduğu ortaya çıktı.

KENEVİR TOHUMU MUCİZESİ

Yüzyıllardır İbn-i Sina'nın övgüsünü kazanan kenevir tohumu, yapılan modern araştırmalarla cildin gençleşmesinde etkili bir rol oynuyor. İşte bu mucizevi tohumun cilde olan faydaları:

1. Gençleşme ve DNA Onarımı: Yapılan araştırmalara göre, kenevir tohumu yaşlanan DNA'nın etkilerini ortadan kaldırarak genç hücre sayısını artırıyor. Bu, cilt yapısının genç kalmasına ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

2. Doğal Kolajen Kaynağı: Kenevir tohumu, doğal bir kolajen kaynağı olarak kabul edilir. Bu özelliği sayesinde cildin hasar görmüş yapısını hızla onarıyor. Aynı zamanda sinirlerin yıpranmasını engelleyerek kan dolaşımını artırıyor.

3. Kan Dolaşımını Artırarak Hücre Gençliği: Kan dolaşımının dengeli olması, hücrelerin genç kalma oranını artırır. Kenevir tohumu, bu dengeyi sağlayarak cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkı sağlar. Güneşte kurutulan kenevir tohumu, normal bitki çayı gibi demlenerek tüketilebilir.

4. E Vitamini Deposu: Kenevir tohumu, tam bir E vitamini kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde saçların kökten dökülmesini engeller ve saçların daha gür ve sağlıklı çıkmasını destekler. Aynı zamanda saçların yıpranmasını önler.

5. Pratik Kenevir Tohumu Sütü Tarifi: En etkili tüketim yöntemlerinden biri, bir su bardağı sütün içine 5 tane kenevir tohumu atarak karışımı kaynatmaktır. Bu besleyici içeceği günde bir bardak tüketerek cilt ve saç sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Doğrudan Tüketim: Çiğneyerek veya yiyecek ve içeceklere ekleyerek.

Kenevir Tohumu Yağı: Salatalar, yemekler veya cilt bakımı için kullanılabilir.

Kenevir Tohumu Sütü: Süt içine ekleyip kaynatarak tüketebilirsiniz.

Ekmek ve Atıştırmalıklar: Ekmek yapımında veya atıştırmalıklarda kullanabilirsiniz.

Salata Sosu: Soslarınıza ekleyerek besleyici bir öğe katabilirsiniz.

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