Doğum yılınız kişiliğinizi ortaya koyuyor! Rakamların enerjisi sizi öyle bir etkiliyor ki...

Astroloji, doğum yılı ve son rakamı üzerinden kişilik analizi yaparak, bireylerin karakter özelliklerini ve kader çizgilerini ortaya çıkarmaktadır. İşte doğum yılının son rakamına göre kişilik analizi...

0 VE 1

Doğum yılı son rakamı 0 veya 1 olanlar, metal elementini yansıtır. Esneklik, konsantrasyon ve sofistike bir kişilik öne çıkar. Yardımseverlikleri ve özgür ruhlarıyla bilinirler, kendi yollarını izlerler ve çekingen bir yapısı vardır.