Ayak şeklini seç hangi ırktansın öğren! Eğer gerçekten Osmanlı torunuysanız...

Ayak şekli yöntemi, belki de bilimsel olarak doğrulanmamış olsa da geçmişi keşfetmek için eğlenceli bir yol sunabilir. Her ayak tipi, farklı bir soy kökenini temsil eder. Ayaklarınıza bir bakın, belki de atalarınızın izini sürmek için yeni bir yol bulacaksınız!
ALMAN AYAK TİPİ:
Ayak baş parmağı en uzun olan bu tip, Saksonlar, Franklar, Vandallar ve Vizigotlar soyundan gelmiş olabilirsiniz. Ayak parmakları geniş ve tıknazdır.
KELT AYAK ŞEKLİ:
Bu ayak tipi, büyük ama kısa bir ilk ayak parmağı, olağanüstü uzun ikinci ayak parmağı ve küçük diğer ayak parmaklarına sahiptir. Eğer ayaklarınız Keltlere benziyorsa, soy ağacınızı gözden geçirmeye hazır olun.