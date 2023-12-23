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7'den 70'e herkesi şaşırtan keşif: Kazmayı vurduğu yerden oluk oluk altın çıktı

HS2 yüksek hızlı demiryolu projesi kapsamında İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Fleet Marston bölgesinde yürütülen kazılar, tarihi bir hazineyi gün yüzüne çıkardı. Bu keşif geçmişin gizemlerini aydınlatırken, bölgenin zengin tarihi mirasını da ortaya koyuyor. Arkeologlar bu çalışmalar sırasında binden fazla altın sikke, ev eşyalarının kalıntıları, zarlar, çanlar ve gıda mayalamaya dair eserler keşfetti.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 17:05 Güncelleme 23 Aralık 2023, 17:08
7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif: Kazmayı vurduğu yerden oluk oluk altın çıktı

Fleet Marston'da yapılan kazılar antik döneme ait 1.200'den fazla altın sikke, ev eşyaları ve kişisel aksesuarlar ortaya çıkardı. Bu buluntular bölgenin eski bir ticaret merkezi olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

TARİHİ KEŞİF

Kazı alanında bulunan sikkeler, kaşıklar, iğneler ve broşlar Roma dönemine ait yaşam tarzının izlerini taşıyor. Bu eserler, o dönemin ekonomik ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları veriyor.

Fleet Marston'da keşfedilen bu zengin koleksiyon, arkeologları bölgenin tarihi önemini yeniden değerlendirmeye yöneltti. Buluntular, Roma döneminde bölgenin ne kadar hareketli ve zengin bir ticaret merkezi olduğunu gözler önüne seriyor.

HS2 projesinin üst düzey yöneticisi Richard Brown, kazıların hem Roma kentinin özelliklerini belirlemek hem de antik sakinlerin yaşam tarzını anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu keşifler, tarihe yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Bu kazılar sayesinde tarih öncesi dönemlerdeki yaşam tarzları, ekonomik yapılar ve sosyal ilişkiler hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.

Fleet Marston, geçmişin sırlarını açığa çıkaran bir pencere olarak tarihe ışık tutuyor.

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