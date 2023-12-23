-34 derece soğuktan böyle korunuyorlar! Alaska’da donmadan yaşamanın sırrı bakın neymiş

Alaska'da kış ayları, oldukça sert ve zorlu bir dönem geçirilmesine neden oluyor. Kasım ayında başlayan ve Mart veya Nisan aylarına kadar devam eden bu süreçte, bir dizi zorlu koşul ortaya çıkıyor.
Alaska'da kış ayları, oldukça sert ve zorlu bir dönem geçirilmesine neden oluyor. Kasım ayında başlayan ve Mart veya Nisan aylarına kadar devam eden bu süreçte, bir dizi zorlu koşul ortaya çıkıyor.
Kış aylarında Alaska'da sıcaklık genellikle çok düşük seviyelerde seyrediyor. İç kesimlerde ve kuzey bölgelerde, -40 °C ve altında sıcaklıklar kaydedilebiliyor. Alaska, kış aylarında yoğun kar yağışlarına sahne oluyor. Dağlık bölgeler ve kıyı şeridi, kalın kar örtüsüyle kaplanıyor ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Rüzgarlı e soğuk hava koşulları, donma riskini artırarak günlük yaşamı etkileyen zorlukları beraberinde getiriyor.
SOĞUKTAN DONMAMAK İÇİN İPUÇLARI:
Soğuk havalarda kafein içeren içeceklerin vücut ısısını düşürebileceği için zencefil, tarçın, karanfilli bitki çayları tercih edilmelidir.
Soğuk havalarda burundan nefes almak, mikropların hızlıca akciğerlere geçmesini engelleyebilir.
Katmanlı giyim kullanın.
Baş ve boyun bölgelerini koruyun.
Kalın eldivenler ve su geçirmez botlar giyin.
Yüz maskesi ve gözlük kullanın.
Su geçirmez ve rüzgar geçirmez malzemeler tercih edin.
Sürekli hareketle vücut sıcaklığını koruyun.
Uygun beslenme ve sıvı alımına özen gösterin.