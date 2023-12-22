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Dikkat isteyen optik illüzyon testi: Ananasların arasındaki 4 mısırı 11 saniyede fark eden neredeyse yok!

Ananasların arasında saklanmış mısırları bulabilir misiniz? Sizden istenen, ananasların arasında saklanmış olan dört mısır tanesini 11 saniye içinde tespit etmeniz. Hadi başlayalım...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 17:39 Güncelleme 22 Aralık 2023, 17:39
Dikkat isteyen optik illüzyon testi: Ananasların arasındaki 4 mısırı 11 saniyede fark eden neredeyse yok!

Optik illüzyon testleri hem beyni çalıştırır hem de keyifli bir vakit geçirmenize olanak tanır. Bu optik illüzyon testi ise ananas ve mısır ayrımıyla ilgili. 11 saniye içinde dört mısırı da görmeniz gerekiyor. Hazır mısınız?

RESİMDEKİ 4 GİZLİ MISIRI BUL!

Aşağıdaki resimde aralarında dört tane mısırın gizlendiği bir ananas tarlası görüyorsunuz. Ananasların arasından ayrıca bazı fareleri de görebilirsiniz. Hem ananasın hem de mısırın sarı renkte olması mısırların görünmesini zorlaştırıyor.

Peki snanasın arasında gizlenen dört mısırı 11 saniye içinde tespit edebilir misin? Sadece resme dikkatlice bakın ve mısırları kolayca tespit edin.

GİZLİ MISIRLARI GÖRDÜN MÜ?

Doğru cevabı almak için aşağıdaki görsele bakın. Kontrol edin, görüntüdeki noktalar kırmızı dairelerle işaretlenmiştir.

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