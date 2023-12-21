Türkan Şoray bakışlarının sırrı bu teknikte saklı! Her devir trend: İşte buğulu göz makyajı yapmanın adımları

Türkan Şoray , sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda etkileyici makyajıyla da adından söz ettiriyor. Gözlerinin gizemini vurgulayan ve her devrin trendi buğulu göz makyajı teknikleriyle Türkan Şoray, makyaj tutkunlarına yeni bir soluk katıyor. Peki buğulu göz makyajı nasıl yapılır?

Nötr Tonlarda Far Kullanımı: Göz kapaklarınıza nötr tonlarda bir far sürün. Bu, gözlerinize doğal bir derinlik katacaktır.

Far Bazı Uygulama: Makyaja başlamadan önce göz kapaklarınıza far bazı uygulayın. Bu, farın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar.

Buğulu göz makyajı, gözlerinizi daha büyük ve etkileyici gösterir. İşte bu makyajı yapmanın adımları:

Siyah Göz Kalemi: Gözlerinizi siyah bir göz kalemi ile çerçeveleyin ve bir fırça yardımıyla dağıtın. Bu, gözlerinize buğulu bir görünüm kazandırır.

Kahverengi Kalem ile Göz Çukuru Vurgusu: Göz çukurunuza kahverengi bir kalemle çizgi çekip, iyice dağıtın. Bu, gözlerinize dramatik bir etki yaratır.

Eyeliner Uygulaması: Göz şeklinize uygun kalınlıkta eyeliner çekin. Bu, gözlerinizin daha belirgin görünmesini sağlar.

Maskara: Kirpiklerinizi kıvırın ve bolca maskara uygulayın. Bu, göz makyajınızı tamamlar.