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Türkan Şoray bakışlarının sırrı bu teknikte saklı! Her devir trend: İşte buğulu göz makyajı yapmanın adımları

Makyaj yapmak günümüzde en popüler işlerin başında gelmeye başladı. Özellikle göz makyajının üzerinde durulurken genellikle halen yeşilçamın en güzel kadınlarından Türkan Şoray'ın gözlerine özeniliyor. Türkan Şoray'ın efsanevi bakışlarının ardındaki sır, sadece gözlerinin doğal güzelliği değil, aynı zamanda usta işi makyaj teknikleri. Onun imzası haline gelen buğulu göz makyajı, hem gündelik hayatta hem de özel gecelerde tercih edilen bir stil. Peki, bu ikonik makyajı nasıl yapabilirsiniz? İşte size adım adım bir rehber.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 10:19 Güncelleme 21 Aralık 2023, 10:19
Türkan Şoray bakışlarının sırrı bu teknikte saklı! Her devir trend: İşte buğulu göz makyajı yapmanın adımları

Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda etkileyici makyajıyla da adından söz ettiriyor. Gözlerinin gizemini vurgulayan ve her devrin trendi buğulu göz makyajı teknikleriyle Türkan Şoray, makyaj tutkunlarına yeni bir soluk katıyor. Peki buğulu göz makyajı nasıl yapılır?

BUĞULU GÖZ MAKYAJININ PÜF NOKTALARI

Buğulu göz makyajı, gözlerinizi daha büyük ve etkileyici gösterir. İşte bu makyajı yapmanın adımları:

Far Bazı Uygulama: Makyaja başlamadan önce göz kapaklarınıza far bazı uygulayın. Bu, farın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar.

Nötr Tonlarda Far Kullanımı: Göz kapaklarınıza nötr tonlarda bir far sürün. Bu, gözlerinize doğal bir derinlik katacaktır.

Siyah Göz Kalemi: Gözlerinizi siyah bir göz kalemi ile çerçeveleyin ve bir fırça yardımıyla dağıtın. Bu, gözlerinize buğulu bir görünüm kazandırır.

Kahverengi Kalem ile Göz Çukuru Vurgusu: Göz çukurunuza kahverengi bir kalemle çizgi çekip, iyice dağıtın. Bu, gözlerinize dramatik bir etki yaratır.

Eyeliner Uygulaması: Göz şeklinize uygun kalınlıkta eyeliner çekin. Bu, gözlerinizin daha belirgin görünmesini sağlar.

Maskara: Kirpiklerinizi kıvırın ve bolca maskara uygulayın. Bu, göz makyajınızı tamamlar.

DUMANLI GÖZ MAKYAJI İÇIN İPUÇLARI

Dumanlı göz makyajı, gündüz dışarı çıkarken ya da işe giderken tercih edebileceğiniz bir diğer stil. İşte dumanlı göz makyajı yapmanın adımları:

Far Bazı Kullanımı: Göz kapağınıza far bazı uygulayarak başlayın.

Kalem Uygulaması: Alt ve üst kirpik diplerine ince bir kalem çekin.

Koyu Renkli Krem Far: Göz kapaklarınıza koyu renkli krem far sürün ve parmak uçlarınızla yayın.

Kaş Altına Açık Renkli Far: Kaşlarınızı belirginleştirmek için kaşın altına açık renkli bir far uygulayın. Bu, gözlerinizi daha da ön plana çıkarır.

Göz Pınarlarına Beyaz Far: Göz pınarlarınıza beyaz tonlarda far uygulayın. Bu, gözlerinizi daha yuvarlak ve parlak gösterir.

Maskara: Göz makyajınızı maskara ile tamamlayın.

Not: Her cilt tipi farklıdır. Bu nedenle mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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