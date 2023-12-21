Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler: Az önce deprem nerede oldu son dakika! 21 Aralık şu an deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, deprem konusunda toplumu bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak için çeşitli bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu bilgilendirmeler, deprem anında alınması gereken acil önlemlerden, deprem sonrası güvenli bir şekilde hareket etme yollarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu bilgilerin amacı, vatandaşları deprem tehlikesine karşı bilinçlendirmek ve olası bir deprem durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda rehberlik etmektir. Bu önlemler, deprem sırasında yapılması gerekenlerden başlayarak, deprem sonrasında atılacak adımlara kadar uzanır. Kandilli ve AFAD, vatandaşlara deprem sırasında güvenli bir şekilde sığınacak yerler bulma, acil durum çantalarını hazırlama ve deprem sonrasında yapılması gereken temel ilk yardım teknikleri gibi konularda bilgi verir.