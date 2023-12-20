Saatlerce bayatlamayan çay demleme yöntemi! En lezzetli formül ortaya çıktı

Çay demleme işlemi ne kadar iyi yapılırsa, bayatlamasına o kadar etki edebilir. İşte en lezetli çay demleme yöntemi...

1. Su Seçimi: İyi bir çayın temeli, kaliteli su kullanımından geçer. Çaydanlığın alt bölümüne yarıdan fazla su ekleyerek, suyun temiz, içilebilir ve kaliteli olmasına dikkat edin. Bu, çayın lezzetini etkileyen kritik bir unsurdur. 2. Çay Miktarı ve Demlik Kullanımı: Demlik kısmına çayın miktarını belirleyerek ekleyin. Bu miktar, demlikteki suyun hacmine uygun olmalıdır. Dozajı doğru ayarlamak, çayın lezzetini dengeli ve yoğun kılar.