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Karaciğeri, bağırsakları 3 günde temizleyin! Tüm kir ve toksin vücudunuzdan atılacak

Türkiye genelinde sağlıklı beslenme ve doğal yaşam trendleri hızla yayılırken, karaciğeri temizleyici, vücudu arındırıcı ve vitamin deposu olarak bilinen bu içecek giderek daha da popüler hale geliyor. Uzmanlara göre, bu karışımın karaciğer üzerindeki olumlu etkileri, detoks etkisi yaratması ve vücudu zararlı maddelerden arındırmasıyla biliniyor. İşte vücudunuzu resetleyecek olan o karışım...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 21:31 Güncelleme 20 Aralık 2023, 21:31
Karaciğeri, bağırsakları 3 günde temizleyin! Tüm kir ve toksin vücudunuzdan atılacak

Sağlık bilincine sahip bireyler arasında giderek daha popüler hale gelen bu içecek, doğal detoks etkisi ve vitamin deposu olma özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte karaciğeri arıdıran o içecek...

MUCİZE KARIŞIM İÇECEĞİ TARİFİ:

Malzemeler:

3 diş sarımsak
4 gram taze zerdeçal veya yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal
4/1 yeşil elma
4 gram zencefil
1 dilim limon
2 dal nane
1 litre su
1 tatlı kaşığı doğal bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Sarımsakları soyun ve ince ince doğrayın.
Yeşil elmaları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın.

Zerdeçalı taze olarak kullanacaksanız rendeleyin veya toz zerdeçalı hazırlayın.
Zencefili temizleyin ve rendeleyin.
Limonu iyice yıkayın ve dilimleyin.

Naneleri yıkayın.
Bir litre suyu kaynatın.
Kaynar suyu bir kaba alın ve içine sarımsak, yeşil elma, zerdeçal, zencefil, limon dilimleri ve naneleri ekleyin.
Tahta bir kaşıkla karışımı karıştırın.

Karışımı 5 dakika demlendirin.
Ardından içine doğal bal ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
Karışımı süzerek temiz bir kaba aktarın.

İçeceği her gün taze olarak hazırlayın ve özellikle sabahları aç karnına için.
Hamile ve emziren bayanlar, alerjisi olanlar, hasta veya ilaç kullananlar mutlaka önce doktorlarına danışmalıdır.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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