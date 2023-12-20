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32 ilde oy verme saatleri değişti! 2024 İL İL GÜNCEL OY SAATLERİ! Seçim saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar doğrultusunda, 32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik yapıldı. İşte, 2024 yerel seçimlerinde oy verme saatleri hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 16:12 Güncelleme 20 Aralık 2023, 16:12
32 ilde oy verme saatleri değişti! 2024 İL İL GÜNCEL OY SAATLERİ! Seçim saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önemli bir karar alarak, oy verme saatlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda, 32 ilde yapılacak yerel seçimlerde seçmenlere daha fazla esneklik sağlamak amacıyla oy verme saatlerinde düzenleme yapıldı.

2024 YEREL SEÇİMLERDE OY VERME SAATLERİ

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Yayımlanan genelgeye göre, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan seçim takviminde Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00'da askıya çıkacak, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da ise askıdan indirilecek. Kararda, Mahalli İdareler Genel Seçimi için güncelleştirme yapmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak'tan önce; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınacak. Bu kapsamda alınan ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması gibi olay bilgileri Yurt İçi Seçmen Kütüğü'ne işlenecek.

SİLAH ALTINDA OLAN ER VE ERBAŞLAR

Yayımlanan genelgeye göre; Oy verme günü itibarıyla silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilerine ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığından alınarak bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları 'oy kullanabilir' hale getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulacak. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibarıyla tahliye olacaklar var ise kayıtları 'oy kullanabilir' şeklinde düzenlenecek.

DEPREM BÖLGESİ

Genelgede; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtarlık bölgesi askı listelerinin asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulacağı belirtildi.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan 'seyyar sandık kurulu talep formu' ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa askı süresi boyunca başvurabilecek.

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