Zeynep Deniz’den Son Göç

Estetik ve sanatsal bakış açısıyla mimarlık fakültesinden mezun olan Zeynep Deniz, sanat için ve sanatsal kaygılarla üretimine her alanda devam ediyor. Ve bu dürtünün sancılarıyla kağıda dökülen sözler de kendisi tarafından besteleniyor ve yorumlanıyor. Bu, çocukluğundan erken gençlik dönemlerine ve hayatının sonuna dek sürecek bir sanatsal göç.Aynı zamanda nadide sanatçıları yaşatmak adına da resim, hat ve antika koleksiyoneri olan Zeynep Deniz müziğiyle yaşama, mimari yanıyla yaşamsal alanlara sanatsallığıyla, sanata hizmet adına dokunan müstesna sanatçı "Son Göç" parçasıyla 22 Aralık'ta sanat severlerle buluşmaya hazırlanıyor.



"ilandır"



