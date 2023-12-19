2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para? Milli Piyango (MPİ) büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024?

Yılbaşı akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca insan, bu büyük gecenin heyecanı içinde. Bu özel etkinlik, büyük ikramiye hayali kuranlar için umut dolu bir geceye dönüşecek. Herkesin merakla sorduğu soru: "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak 2024?" 2024 yılında gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin miktarı, büyük bir heyecanla bekleniyor.