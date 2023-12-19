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2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para? Milli Piyango (MPİ) büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024?

2024 yılbaşı yaklaşırken, Milli Piyango'nun merakla beklenen özel çekilişi için biletler ve fiyatları büyük bir ilgi odağı haline geliyor. Çeşitli bütçelere uygun olarak sunulan çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri, herkesin şansını deneyebilmesi için farklı alternatifler sunuyor. Bu biletler, şansını denemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor ve herkes, bu kategorilerdeki biletlerin fiyatlarını araştırarak, kendi bütçelerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatlarının ne olacağı, büyük bir merak konusu.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 12:35 Güncelleme 19 Aralık 2023, 12:35
2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para? Milli Piyango MPİ büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024?

Yılbaşı akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca insan, bu büyük gecenin heyecanı içinde. Bu özel etkinlik, büyük ikramiye hayali kuranlar için umut dolu bir geceye dönüşecek. Herkesin merakla sorduğu soru: "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak 2024?" 2024 yılında gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin miktarı, büyük bir heyecanla bekleniyor.

ÇEYREK, YARIM, TAM YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi merakla beklenirken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Buna göre bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi duyuruldu. Buna göre yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL. Böylelikle büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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