Yarım soğana karanfil batırın ve uyuyun! Ne işe yaradığını öğrenince şok olacaksınız

Evde bulunan basit malzemelerle doğal çözümler oluşturmak, sağlığımızı desteklemenin güzel bir yolu olabilir. İşte soğana karanfil batırmanın faydaları...
Evde bulunan basit malzemelerle doğal çözümler oluşturmak, sağlığımızı desteklemenin güzel bir yolu olabilir. İşte soğana karanfil batırmanın faydaları...
1. SOĞANIN DOĞAL İLAÇ ETKİSİ
Soğan, enfeksiyonla mücadelede etkili bir doğal ilaç olarak bilinir. Özellikle öksürük ve burun tıkanıklığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı kullanılan soğan, aynı zamanda nasırların da düşmanı olabilir.
2. KARANFİLİN SAĞLIK FAYDALARI
Karanfil, sağlığı olumlu yönde etkileyen birçok özelliğiyle bilinir. Bu baharatın antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri, cilt problemleriyle savaşmada yardımcı olabilir.
3. KUVVETLİ BİR İLAÇ
Soğan ve karanfilin birleşimi, adeta doğal bir antibiyotik gibi etki eder. Bu karışımın düzenli kullanımıyla, öksürük, burun tıkanıklığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra, nasırları da hafifletebilir ve zamanla ortadan kaldırabilirsiniz.
4. UYGULAMA KOLAYLIĞI
Yapmanız gereken çok basit: Bir soğanı ortadan ikiye bölüp içerisine en az 5-6 adet karanfil batırmak. Hazırladıktan sonra bir kabın içine alıp yakınınızda bulundurmak. Bu etkili çözüm, salgıladığı koku sayesinde burun kanallarını ferahlatan bir etkiye sahiptir.
5. ALTERNATİF UYGULAMA
Soğanın ağırlığından hoşlanmayanlar, soğanı bölmeden karanfil batırmayı deneyebilirler. Unutulmaması gereken tek şey, soğanları her gün tazelemek. Bu işlemi gribal rahatsızlıklar geçene kadar sürdürmek, nasırların azalmasına ve rahatlamaya yardımcı olabilir.
6. DOĞAL DEZENFEKTAN ETKİSİ
Soğanın havada bulunan kötü bakterileri temizleme özelliği, solunum yollarının açılmasında etkili olabilir. Bu da soğan-karanfil karışımının, nasırların yanı sıra cilt sağlığını da desteklediği anlamına gelir.
8. ADETA BİR GRİP DÜŞMANI
Soğan ve karanfil, adeta bir grip düşmanı olarak bilinir. Soğan kokusunu hafifleten karanfil, kullanıcıya daha hoş bir deneyim sunar.