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Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para?

Yılbaşı akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca insan, bu büyük gecenin heyecanı içinde. Bu özel etkinlik, büyük ikramiye hayali kuranlar için umut dolu bir geceye dönüşecek. Herkesin merakla sorduğu soru: "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak 2024?" 2024 yılında gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin miktarı, büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:33 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:33
Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç para?

2024 yılbaşı yaklaşırken, Milli Piyango'nun özel çekilişi için biletler ve fiyatları büyük bir merak konusu oluyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri, farklı bütçelere hitap eden çeşitlilik sunuyor. Şansını denemek isteyenler, bu kategorilerdeki biletlerin fiyatlarını araştırarak, bütçelerine en uygun seçeneği bulmaya çalışıyorlar. Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları merakla bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadıysa da, bu biletlerin fiyatlarının yakında duyurulması bekleniyor.

ÇEYREK, YARIM, TAM YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi merakla beklenirken Milli Piyango yılbaşı biletleri de satışa çıktı. Buna göre bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi duyuruldu. Buna göre yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL. Böylelikle büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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