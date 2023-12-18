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Aksaray'da şok olay: Sevgilisiyle tartıştı balkondan atlattı

Aksaraya'da sevgilisi ile tartışan Meryem K. isimli kadın 3. kattan atladı. Meryem K. ilk ifadesinde, "Erkek arkadaşım ile tartıştık. Ben de balkondan atladım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 14:56 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:14
Aksaray’da şok olay: Sevgilisiyle tartıştı balkondan atlattı

Aksaraya'da sevgilisi Ahmet K. (32) ile tartıştıktan sonra 3'üncü katın balkonundan atlayan Meryem K. (32), yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bir rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem K., iddiaya göre; sevgilisi Ahmet K. ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Daha sonra balkondan atlayıp, kendini boşluğa bıraktı.

İLK İFADESİNDE SÖYLEDİ
Toprak zemine düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Meryem K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet K., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tedavisi süren Meryem K. ilk ifadesinde, "Erkek arkadaşım ile tartıştık. Ben de balkondan atladım" dedi.

Soruşturma sürüyor.

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